Ist der Streit zwischen Zoe und Victoria (19) gar nicht echt? Die beiden Kandidatinnen mischen mit ihrem Dauerzoff die diesjährige Staffel Germany's next Topmodel ganz schön auf. Sie kamen als BFFs in die Sendung und verkrachten sich vor laufenden Kameras so sehr, dass sie sogar darüber nachdachten, ihre langjährige Freundschaft zu beenden. Fata Hasanović (23) gehörte 2016 zu Heidis Mädchen und weiß, wie es hinter den Kulissen abläuft. Gegenüber Promiflash verriet sie jetzt, was sie von dem Fight hält: "Vielleicht haben die sich vorher abgesprochen, ob die da vielleicht eine Show machen wollen, um weiter zu kommen. Man weiß es nicht."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de