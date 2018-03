Konkurrenz unter Geschwistern? Die Geissens sind eine der bekanntesten Familien in Deutschland. Zusammen mit ihren Töchtern Shania (13) und Davina (14) eroberten Carmen (52) und Robert Geiss (54) mit ihrer Reality-TV-Show die Zuschauer im Sturm. Den Mädels stehen durch ihre Millionärseltern so gut wie alle Türen offen. Shania nutzt ihren bekannten Namen schon jetzt und startet als Model durch – doch weckt das Neid bei ihrer großen Schwester Davina?

In ihrem wöchentlichen Format "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" werden die vier wie immer auf Schritt und Tritt von einem Kamerateam begleitet. So plaudert die Luxusfamilie auch offen über ihr Bestreben und ihre Wünsche. Doch bei Davina scheint sich noch kein richtiger Traum herauskristallisiert zu haben: "Ich überlege noch. Shania hat mir meinen Modeltraum weggenommen. Und ich möchte nicht mit Shania das Gleiche machen!" Na, das klingt ja so gar nicht geschwisterlich!

Allerdings sei das Modeln für die 14-Jährige auch aus einem anderen Grund nichts: dem frühen Aufstehen! "Shania wird damit auch ihre Probleme haben", stichelt sie noch einmal in die Richtung ihrer jüngeren Schwester. Glaubt ihr, Davina ist neidisch auf Shania? Stimmt ab!

RTL II Robert Geiss mit seinen Töchtern Shania und Davina

RTL II Davina, Carmen und Shania Geiss in einer Gondel auf Langkawi

Instagram / davinandshania Davina und Shania Geiss, TV-Sternchen

Glaubt ihr, dass Davina neidisch auf Shania ist?



