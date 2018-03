Schwere Vorwürfe gegen Steve Harvey (61): Der Moderator soll eine Frau eingeschüchtert und belästigt haben. Angeblich habe der US-Star damit verhindern wollen, dass Details über sein wüstes Ehe-Aus mit Mary Vaughn ans Licht kommen. Jahre später erhebt die Frau nun Anklage gegen Steve und stärkt seiner Ex so den Rücken: Schauspieler-Witwe Essie Berry wirft dem Entertainer Stalking und Belästigung vor.

In den Gerichtsdokumenten vom 8. März, die Radar Online vorliegen, beschuldigt Essie den "Family Feud"-Host, sie mit Drohungen zum Schweigen gebracht zu haben. Der Grund: Sie habe nach dem Tod ihres Gatten – dem Seriendarsteller Fred Berry – 2013 ein Angebot erhalten, an einer Reality-Show über Witwen und Exfrauen von Promis teilzunehmen. Genau wie Steves Ex Mary, mit der Essie nach Ansicht des US-Entertainers offenbar keinen Kontakt haben sollte. "Er hat immer wieder versucht, Ms. Berrys Geisteszustand mit einer Lüge über Jahre hinweg zu zertrümmern und zu ermorden. Er hat versucht, Ms. Berry mit Drohungen und Verfolgung zum Schweigen zu bringen, um sein Leben als Star und sein Image zu schützen", heißt es in den Dokumenten.

Der Miss Universe-Moderator habe sie als Verschwörerin und Erpresserin bezeichnet und soll Leute angeheuert haben, die Essie bis zum Haus ihrer Verwandten gefolgt seien. Bereits damals habe die Promi-Witwe Anzeige gegen den Star erstattet, weil sie Angst um ihr Leben hatte. Jetzt fordert sie Schutz vom Gericht, fünf Millionen US-Dollar Entschädigung und eine Entschuldigung. Vor einigen Jahren hatte schon Steves Exfrau schwere Vorwürfe gegen den 61-Jährigen erhoben: Er soll sie betrogen und bestohlen haben, Mary habe seinetwegen gar einen Nervenzusammenbruch und posttraumatische Belastungsstörungen erlitten. Zu den aktuellen Vorwürfen hat sich Steve bislang nicht geäußert.

Frederick M. Brown/Getty Images Steve Harvey im August 2017 in Beverly Hills

PATRICK GRAY/AFP/Getty Images Steve Harvey beim "Miss Universe 2017"-Finale 2017

BRYAN R. SMITH/AFP/Getty Images Steve Harvey in New York

