Da ist er endlich! Am vergangenen Freitag hieß es wieder: Let's Dance! In der spannenden Kennenlernshow trafen die 14 prominenten Teilnehmer auf ihre talentierten Parkett-Partner. Seitdem steht fest: GZSZ-Star Iris Mareike Steen (26) lässt mit Christian Polanc (39) die Hüften kreisen. Nach den ersten Trainingstagen, die besonders bei der Blondine für Schweißausbrüche gesorgt hatten, verkündete Iris jetzt stolz: Sie haben ihren Teamnamen gefunden!

In ihrer Instagram-Story plauderte die Schauspielerin über ihren dritten Tag unter den Fittichen von Christian – und beinahe wäre ihr in all der Freude über die erfolgreiche Probe beinahe eine wichtige Info entfallen! "Ey, jetzt habe ich fast das Wichtigste vergessen, das ist ja so aufregend! Wir haben einen Teamnamen", strahlte Iris. Die Fans hatten den beiden jede Menge Vorschläge gemacht. Letztendlich konnte es allerdings nur ein Name werden: "Ganz oft kam: 'Team Christeen'. Und ich fand, das klingt nach einer internationalen Tanzkarriere – deshalb ist das jetzt unser Tanzname."

"Christeen" ist nicht das erste Duo, das seinen Namen für die Show gefunden hat. Auch Judith Williams (45) und Erich Klann (30) verkündeten bereits stolz via Social Media: "Check, Teamname gefunden. Vielen Dank für eure kreativen Vorschläge. Unser absoluter Favorit lautet... *Trommelwirbel*: Yes Ju Klann." In Gegensatz zu Iris und Judith sind Charlotte Würdig (39), Bela Klentze (29) und Co. noch fleißig am Überlegen, auf welchen Titel ihr jeweiliges Team in den kommenden Wochen hören soll.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Instagram / christianpolanc Christian Polanc und Iris Mareike Steen beim ersten Training

Lukas Schulze/Getty Images Iris Mareike Steen und Christian Polanc in der ersten "Let's Dance"-Sendung

MG RTL D / Stefan Gregorowius Charlotte Würdig und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Kandidaten

