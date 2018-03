Von der Bachelor-Kandidatin zur Bachelorette und vom Playboy-Sternchen zur Dancing-Queen? Jessica Paszka (27) will es ganz genau wissen! In der großen Let's Dance-Kennenlern-Show am letzten Freitag wurde die Essenerin dem sympathischen Berliner Profi Robert Beitsch (26) zugewiesen. Das Tanzduo wird fortan jede freie Minute miteinander verbringen. Genügend Zeit, um ihre Fans auf dem Laufenden zu halten, bleibt trotzdem. Jetzt postete die Rosenkavalierin einen hübschen Schnappschuss vom dritten Trainingstag.

Ab kommenden Freitag heißt es: Bühne frei für Jessica Paszka und Robert Beitsch! Kein Wunder, dass aktuell kein Tag vergehen darf, an dem nicht fleißig trainiert wird. Auf Instagram veröffentlichte die 27-Jährige jetzt ein Foto, auf dem Robert und sie strahlend an einer Hebefigur herumwerkeln. "Dritter Trainingstag und wir sind immer noch motiviert und fleißig", kommentierte sie den Post. Wo Jessica wohl die geballte Ladung Energie hernimmt? In seiner "Let's Dance"-Debütstaffel 2016 belegte ihr Coach gemeinsam mit Sängerin Sarah Lombardi (25) den zweiten Platz. Vielleicht ist das für sie der Anreiz, diese Leistung sogar noch zu toppen.

Jessica, die die Erwartungen um ihr tänzerisches Talent ganz schön hochschraubt, hat am am 15. April Geburtstag. Vielleicht gönnt sich die Perfektionistin ja wenigstens dann ein kleines Päuschen vom anstrengenden Probenalltag. Gesetzt dem Fall, sie ist bis dahin überhaupt noch im Tanzkader der RTL-Show. Die zarten 14 erreichten Punkte letzte Woche versprechen jedenfalls noch etwas Luft nach oben.

Lukas Schulze/Getty Images Jessica Paszka und Robert Beitsch bei "Let's Dance"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Jessica Paszka und Robert Beitsch nach der Auftaktsendung von "Let's Dance"

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, deutsches Reality-Sternchen

