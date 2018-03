Bei den beliebten TV-Ärzten läuten bald ein weiteres Mal die Hochzeitsglocken! Erst vor wenigen Tagen hatten die eingefleischten Grey's Anatomy-Fans mit zwei harten Verlusten zu kämpfen: Ganz unerwartet war der traurige Ausstieg zweier Charaktere der Serie verkündet worden. Nun besteht im Grey Sloan Memorial Krankenhaus jedoch aller Grund zur Freude: Diese beiden Kittelträger werden vermutlich den Bund der Ehe eingehen! Achtung, Spoileralarm!



Zwar wurde die romantische Folge in den USA bereits ausgestrahlt, in Deutschland sind die süßen News jedoch noch nicht angekommen! Wie ETonline jetzt offenbarte, heißt es für Alex Karev (Justin Chambers) und seine Auserwählte Jo Wilson (Camilla Luddington, 34) in der aktuellsten Episode "Ja, ich will!" So holprig, wie die Beziehung der beiden schon in den vergangenen Staffeln war, läuft wohl auch der Antrag ab. So geht nicht der charmante Doktor vor seiner Liebsten auf die Knie, sondern anders herum: Jo findet den Ring ihres On-Off-Schatzes – und nimmt dem Hottie die Entscheidung ab.

Auf alle weiteren Details müssen die Liebhaber des Serienpaars noch warten – einen kleinen Vorgeschmack auf den Klunker gab Darstellerin Camilla jetzt aber schon auf Instagram: Mit einem kurzen Clip präsentierte sie den funkelnden Schmuck und schrieb dazu: "Er hat ja gesagt!"

Frazer Harrison / Getty Images "Grey's Anatomy"-Star Camilla Luddington

Instagram / camillaluddington Camilla Luddington und Justin Chambers am "Grey's Anatomy"-Set

Instagram / camillaluddington Camilla Luddington und Justin Chambers bei "Grey's Anatomy"-Verlobung

