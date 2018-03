Gleicher Männergeschmack – gleiche Stilvorlieben? Oder ist hier vielmehr eine Trittbrettfahrerin am Werk? Das deutsche Model Sophia Thomalla (28) ist seit rund einem Jahr mit dem "Bush"-Sänger Gavin Rossdale (52) zusammen. Mittlerweile hat sie einige kleine, aber feine Look-Veränderungen vollzogen: Seit Neustem ist sie unter die Blondinen gegangen und erinnert nun mit dem neuen Styling an eine Verflosssene ihres Liebsten: Der Look des Tattoo-Fans ähnelt stark dem von Gavins Ex Gwen Stefani (48)!

Das deutsch-amerikanische Paar wurde bei einem Spaziergang mit Spitz Chewy in einem Park in Los Angeles gesichtet – und man musste fast zwei Mal hinschauen, um herauszufinden, ob die Frau an der Seite des hotten 52-jährigen Sängers seine aktuelle Freundin oder die Mutter seiner Kinder war: Die Haare waren hellblond gebleicht, die Lippen in einem auffallenden Farbbton geschminkt und dazu trug sie eine lässige Sonnenbrille. Verdächtiger Gwen-Copy-Look! Ob die erste Begegnung der 27-Jährigen mit der "No Doubt"-Sängerin einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat? Als die gebürtige Berlinerin Gavin kürzlich zu einem Fußballspiel seines ältesten Sohns begleitete und auf dem Spielplatz dessen Mama Gwen kennenlernte, war sie jedenfalls noch brünett.

Ihrem Mann scheint ihr neuer Look zu gefallen. Er kann seine Hände einfach nicht von seiner hübschen Freundin lassen – das Pärchen wird immer wieder turtelnd von Paparazzi abgelichtet. Neben Sophias neuem Blondie-Look sprang vor Kurzem außerdem ein kleiner goldener Ring an ihrem Finger ins Auge. Gavin soll das gleiche Modell aus Silber tragen – ist da etwa bald Ehe Nummer Zwei für Sophia in Sicht?

Headlinephoto / Splash News Gwen Stefani und Gavin Rossdale

WENN.com Gavin Rossdale und Sophia Thomalla

WENN / Starpress Gavin Rossdale und Sophia Thomalla in Hamburg 2017

