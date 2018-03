Ein GZSZ-Antrag mit Hindernissen! Eigentlich hatte Paul (Niklas Osterloh, 29) die Verlobungspläne mit seiner Herzdame schon abgehakt: Emily (Anne Menden, 32) machte sich mehrmals aus dem Staub, als er vor ihr auf die Knie fallen wollte. Jetzt nahm die Kiez-Beauty die Sache selbst in die Hand: Mit Töchterchen Kate an ihrer Seite stellte Emily Paul die Frage aller Fragen – und die Serien-Fans lieben es!

Auf der offiziellen GZSZ-Facebook-Seite flippten die Zuschauer vor Freude über den bewegenden TV-Moment aus! "Der Antrag gestern war megaschön und Kate mittendrin – so Zucker!", "Der Antrag von Emily war sehr emotional und romantisch. Die beiden sind für mich das GZSZ-Traumpaar" oder "Es war so schön. Ich hatte Tränen in den Augen", schwärmten die Fans. Die Follower waren sich einig: Sie wünschen sich, dass die Drehbuchautoren dafür sorgen, dass Emily und ihr Mr. Right für immer zusammenbleiben!

Ob es so harmonisch bei dem Serien-Couple weitergeht? Denn schon direkt nach dem Antrag werden die frisch Verlobten vor eine Herausforderung gestellt: Der Diamantklunker, den Paul für Emily gekauft hatte, ist verschwunden – die Fashion-Liebhaberin muss sich erst mal mit einem Holzring zufriedengeben.

