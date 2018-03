Brechalarm bei Charlotte Würdigs (39) Tanztraining! Aktuell bereitet sich die Moderatorin mit Profitänzer Valentin Lusin (31) auf ihren zweiten Auftritt bei Let's Dance am Freitag vor. Dafür steht die Blondine fleißig jeden Tag im Studio und übt bis zum buchstäblichen Erbrechen! Denn bei der Hebefigur aus dem Film Dirty Dancing kommt der Ehefrau von Sido (37) nahezu das Mittagessen wieder hoch, wie sie in ihrer Instagram-Story offenbart: "Mir ist so übel. Mir ist so wahnsinnig übel!" Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de