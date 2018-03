Jessibert oder Robica? In der aktuellen Let's Dance-Staffel scheint es ein regelrechter Trend zu sein, sich als Tanzpaar einen Teamnamen zuzulegen. So heißen Oana Nechiti (30) und Bela Klentze (29) bereits Oanabela, während Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (39) sich Christeen tauften. Ex-Bachelorette Jessica Paszka (27) und ihr angekuppelter Robert Beitsch (26) taten sich mit der Wahl ihrer Kosebezeichnung zunächst schwer – doch jetzt haben auch sie den perfekten Titel für ihr Duo gefunden!

Trommelwirbel, bitte! In einem Facebook-Livechat für RTL plauderte Jessica jetzt über den Prozess der Namensfindung: "Wir haben tatsächlich am Anfang so viel trainiert, dass wir den Teamnamen vergessen hatten. Ganz ehrlich, wir sind Jessi und Robert – reicht das nicht?" Trotz ihrer Unsicherheit gegenüber dieser Minipflicht konnte sich das sportliche Pärchen später noch einigen – so verkündete Robert auf Instagram stolz: "Macht euch gefasst auf Team J-RO!" Jeder andere Name habe sich blöd angehört, vor allem, weil Jessi ihren Nachnamen nicht leiden kann.

Ob dieser knackige Name in Kombination mit ihrer tänzerischen Leistung den beiden heute Abend wohl einen Punktehagel der Jury bescheren wird? In der ersten Kennenlernshow bekamen die Kandidaten zunächst Schonfrist – heute wird jedoch ein Paar das beliebte Parkett verlassen müssen. Wie gefällt euch "J-Ro"? Stimmt unten ab.

Lukas Schulze/Getty Images Jessica Paszka und Robert Beitsch bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / jessica_paszka_ Robert Beitsch und Jessica Paszka beim Tanztraining

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Jessica Paszka und Robert Beitsch nach der Auftaktsendung von "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de