Ist sie die Nächste im Ninja Warrior-Bunde? In den vergangenen Wochen lüfteten immer mehr deutsche Stars das Geheimnis: Sie stellen sich der Promi-Ausgabe der anstrengenden TV-Show! Neben Schlager-Queen Beatrice Egli (29), die sich bei den Aufnahmen heftige Blessuren zuzog, wird auch Rosenlady Jessica Paszka (27) teilnehmen – und jetzt steht offenbar fest, welche Dame sich außerdem in das sportliche Abenteuer stürzen will: Let's Dance-Profi Isabel Edvardsson (35)!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die fitte Neu-Mami einen Schnappschuss, auf dem sie vor dem Team Ninja Warrior"-Schild posiert. "Demnächst bei RTL", heizte Isabel in ihrem Kommentar die Neugier ihrer Follower an. Mit einem Post in ihrer Story zeigte sich die 35-Jährige auch bereits ehrgeizig: "Das wird geschaukelt!" Das scheinen doch schon eindeutige Hinweise auf Isabels Teilnahme zu sein – ihre Fans würden sich jedenfalls freuen, die Blondine demnächst über die Hindernisse springen zu sehen: "Bist du dabei? Dann werde ich das auf jeden Fall gucken!"

Auch viele prominenten Herren lassen es sich nicht nehmen, die Parcours-Mutprobe zu wagen! Der ehemalige DSDS-Sieger Luca Hänni (23), Tanzparkett-Experte Massimo Sinató (37) und Welterkunder Peer Kusmagk (42) wollen die riesigen Hürden bezwingen. Einer ging aber, wie Beatrice, mit Verletzung vom Platz: Peer! Er hatte am Ende sogar Brandwunden an seinen Händen. Wer noch alles bei "Team Ninja Warrior" dabei ist, wurde bisher nicht verraten.

Sascha Steinbach/Getty Images Isabel Edvardsson bei "It Takes 2"

Instagram / isabeledvardsson Isabel Edvardsson, Profitänzerin

Instagram / janniundpeer Janni Hönscheid, Peer Kusmagk und Emil-Ocean bei der TV-Aufzeichnung von "Ninja Warrior Germany"

