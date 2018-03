Wenn einer Vorfreude versprühen kann, dann ist das Jorge Gonzalez (50)! Der kubanische Catwalk-Profi sitzt seit 2013 in der Let's Dance-Jury und konnte sich vergangene Woche schon über den Start der 11. Staffel freuen. Heute Abend geht es wieder aufs Parkett – und Jorge? Der kann es kaum abwarten. In seiner Instagram-Story tanzte er jetzt energiegeladen und oberkörperfrei mit einer Ananas: "Ananas, Vitamine, freu mich heute auf "Let’s Dance"", tönte er in die Kamera. Das nennt man mal Formatbegeisterung!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de