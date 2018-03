Von Rivalität keine Spur. In der Auftaktfogle von Let's Dance am Freitag zeigte sich nicht nur, welcher Promi mit welchem Profi durch den Wettbewerb tanzen wird. Die Episode, in der Victoria Swarovski (24) ihr kritisch beäugtes Debüt als Moderationsnachfolgerin von Sylvie Meis (39) gab, enthüllte auch noch: Die prominenten Amateurtänzer verstehen sich einfach blendend – allen voran Bela Klentze (29) und Ingolf Lück (59).

Den 29-jährigen Schauspieler und den 59-jährigen Komiker hätte man wohl eher nicht sofort auf dem Weg zu einer innigen Freundschaft vermutet. Doch genau danach sah es bei der Premiere der elften "Let's Dance"-Staffel aus. Promiflash war vor Ort und konnte beobachten, wie gut Bela und Ingolf backstage harmonierten. Während es die anderen Teilnehmer nicht auf dem Kandidatensofa hielt, weil sie zur Musik mittanzen und ihre Mitstreiter auf dem Parkett anfeuern wollten, fand zwischen Bela und Ingolf offensichtlich der Beginn einer kleinen Bromance statt. Sie steckten die Köpfe zusammen, alberten herum und hatten zu zweit jede Menge Spaß.

Dass sich der Alles was zählt-Star und der ehemalige Wochenshow-Gastgeber auf Anhieb so gut verstehen, hängt wohl damit zusammen, dass sie vor dem Start der RTL-Tanzshow intensiv gemeinsam trainiert hatten. Sie tanzten dann vor der Kamera ihren Gruppentanz zusammen, unterstützt von den Profi-Tänzerinnen und ihren jetzt festen Partnerinnen Oana Nechiti (30) und Ekaterina Leonova (30). Über diese Vorbereitungsphase verriet Bela im Promiflash-Interview: "Ingolf ist großartig, der hat das Herz am rechten Fleck. Supernetter Kerl, und es war mir eine große Freude, den ersten Tanz mit ihm zu machen."

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Lukas Schulze / Getty Images Bela Klentze und Oana Nechiti nach der 1. "Let's Dance"-Show

Anzeige

Lukas Schulze/Getty Images Ingolf Lück und Ekaterina Leonova

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bela Klentze (l.) und Ingolf Lück (r.) bei ihrem Gruppentanz in der "Let's Dance"-Auftaktfolge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de