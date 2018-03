Ein bekanntes TV-Gesicht verlagert die Suche nach der großen Liebe mal wieder ins Fernsehen! Zum großen Staffelfinale des Kuppelformates Take Me Out lädt Moderator Ralf Schmitz (43) zu einer ganz besonderen Single-Runde: Am heutigen Samstag wollen drei Schönheitskönige die Herzen der Ladys erobern. Mit dabei ist auch ein Hottie, der bei der Bachelorette 2017 gescheitert ist: Marco Cerullo (29) versucht sein Glück jetzt bei "Take Me Out"!

Für die Teilnahme am "Mister-Special" qualifiziert ihn sein Titel als bestaussehender Mann von Rheinland-Pfalz, den er Ende 2016 erhalten hatte. Der selbstbewusste 29-Jährige will in der Sendung sogar einen Rekord knacken: Bislang lag die höchste Zahl an Kandidatinnen, die am Ende der Dating-Runde mit einem Herren ausgehen wollten, bei 19 von ursprünglich 30 – Marco will, dass am Ende 20 Lichter für ihn leuchten. "Ich bin auf jeden Fall bis jetzt noch entspannt. Wenn sich keine für mich entscheidet, dann... ja, dann ist das halt so", gibt er sich RTL gegenüber gelassen.

Neben dem Single-Mann stellen sich noch zwei weitere Schönheitskönige der Herausforderung "Take Me Out": Mathias Baron (Mister Mittelhessen 2016) und Niklas Bratz (Mister Neuss 2017) wollen ihr Solo-Dasein im Show-Special ab 23 Uhr auf RTL beenden. Und auch unter den 30 Single-Damen des Abends befindet sich eine, die das Rampenlicht bereits kennt. Die blonde Annabel Anderson ist nicht nur Mutter eines kleinen Jungen, sondern auch Schauspielerin und Schlagersängerin. Werdet ihr das Staffelfinale verfolgen? Stimmt in unserer Umfrage ab.

RTL/ Frank Hempel Ralf Schmitz, "Take Me Out"-Moderator

Instagram / misterneuss2017 Niklas Bratz, Mister Neuss 2017

Instagram / annabelandersonmusic Annabel Anderson, Sängerin

