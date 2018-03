Machen diese beiden Hit-Giganten gemeinsame Sache? Die Fans der Rapper Drake (31) und Kanye West (40) warten schon lange sehr sehnsüchtig auf neues Material: Beide Interpreten veröffentlichten nämlich ihre letzten Studioalben jeweils im Jahr 2016. Nun gibt es erste Indizien, dass die Musiker sogar zusammen neue Tracks aufnehmen könnten: Auf Social Media posteten sie Fotos vom scheinbar gleichen Hotel im eingeschneiten Wyoming!

In Drakes Instagram-Story tauchte vergangenen Donnerstag ein Bild auf, das sein persönlicher Fotograf Theo Skudra aufgenommen hat. Darauf zu sehen: Eine Terrasse vor einer verschneiten Berglandschaft und ein markanter Zaun. Genau der Gleiche war auch in einem von Kim Kardashians (37) Posts zu erkennen – die 37-Jährige begleitete ihren Gatten vergangene Woche an den abgelegenen Ort, an dem der "Famous"-Interpret an neuen Liedern arbeiten soll.

Drake könnte jedoch lange nicht der Einzige sein, mit dem Kanye für seine neue Platte kollaboriert: Neben dem "God's Plan"-Interpreten berichtete TMZ auch von Travis Scott (25), The Dream, NAS (44) und Kid Cudi (34), die ihm einen Arbeitsbesuch abgestattet haben sollen. Seid ihr gespannt auf die neue Musik von Drake und Kanye? Gebt eure Meinung in der Umfrage ab!

