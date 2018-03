Besser hätten diese beiden nicht in die Liveshows starten können! Nicht nur Charlotte Würdig (39) tanzte heute zum ersten Mal nach der Kennenlernsendung über das Let's Dance-Parkett. Ihr Profipartner Valentin Lusin (31) gehört zu den drei neuen Gesichtern des Wettbewerbs. Mit ihrer TV-Premiere ging auch gleich ein riesiger Erfolg einher: Charlotte und Valentin entlockten der verzauberten Jury mit ihrem Walzer jede Menge Punkte!

Nicht nur Motsi Mabuse (36) und Jorge Gonzalez (50) verliehen dem Duo acht Punkte – der berüchtigt strenge Joachim Llambi (53) schloss sich der Wertung an. "Llambi haut eine Acht in der ersten Runde raus. Hier läuft doch was schief", witzelte ein Zuschauer auf Twitter. Auch andere User feierten den langsamen Walzer, den Charlotte und Valentin zu "A Moment Like This" von Leona Lewis (32) aufs Parkett legten. "Absolut verdient, war bis jetzt der beste Auftritt heute Abend", lautete einer der positiven Kommentare.

Eins ist klar: Das beinharte Training, das Charlotte in den vergangenen Tagen für die erste Liveshow auf sich genommen hat, hat sich definitiv ausgezahlt. Vor wenigen Tagen noch hatte die Frau von Rapper Sido (37) einen Einblick in die Proben mit Valentin gegeben. Ihr Social-Media-Beitrag offenbarte, dass es ihr zwischenzeitlich sogar richtig übel ging. Hättet ihr den beiden auch so eine hohe Punktzahl gegeben? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Charlotte Würdig und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Kandidaten

Andreas Rentz / Getty Images Valentin Lusin und Charlotte Würdig bei "Let's Dance"

Instagram / valentinlusin Valentin Lusin und Charlotte Würdig

