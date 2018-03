Fellwechsel bei Jenny Frankhauser (25)? Vor über einem Jahr färbte sich die Influencerin ihre Haarpracht grau. Seitdem ist viel passiert, denn Jenny legte quasi einen kompletten Imagewandel hin: von der belächelten Halbschwester von Daniela Katzenberger (31) zur selbstbewussten Dschungelkönigin. Für die Beauty ein ganz neuer Lebensabschnitt – und für viele Frauen wohl Anlass genug, dies mit einer äußerlichen Veränderung zu feiern. Jenny verriet aber jetzt, warum es erst mal keine neue Haarfarbe gibt!

Promiflash traf die fröhliche Schönheit auf der Glow in Dortmund – und plauderte mit ihr über ihre Haarpläne: "Ja, ich überlege die ganze Zeit schon, ob ich zum Naturblond gehe oder zum Braun. Ich brauche irgendeine Veränderung. Aber ich denke, vielleicht kommt das dann erst nächstes Jahr." Der Grund, warum Jenny ihren Fans erst einmal im Granny-Look erhalten bleibt, ist ein ganz besonderer: "Mir haben das jetzt gerade so viele Mädels nachgemacht!", verkündete sie stolz.

Welche dramatischen Auswirkungen ein Haarfarbenwechsel mit sich ziehen würde, erfuhr Jenny neulich nach einem Posting auf Instagram, das sie mit einer braunen Perücke zeigte. Nach diesem Pic musste die YouTuberin zahlreiche Nacheiferinnen beruhigen: "Die Mädels haben dann alle geschrieben: 'Oh nein, ich habe mir meine Haare gerade so wie du machen lassen. Was soll ich denn jetzt tun? Jetzt muss ich wieder zum Friseur rennen!'"

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser

P.Hoffmann/WENN.com Jenny Frankhauser, Dschungelcamp-Siegerin

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser

