Sie gibt nie auf! Shirin kämpft seit Anfang Februar bei The Biggest Loser gegen ihren inneren Schweinehund und die überschüssigen Pfunde – mit Erfolg! Die Powerfrau stellt sich jeder noch so harten Camp-Challenge und begeistert die Zuschauer sowie Coach Mareike Spaleck mit ihrer positiven Ausstrahlung. Unterkriegen lassen? Für die Zahnärztin keine Option! Promiflash hat bei Shirin nachgefragt, woher ihre unglaubliche Energie kommt!

"Ich denke an meine Eltern, meinen Mann, an Mareike – daraus ziehe ich Kraft. Sie alle möchte ich stolz machen", erklärte Shirin gegenüber Promiflash. Ihr persönliches Ziel verliere sie dabei nie aus den Augen: Die hübsche Brünette möchte unbedingt wieder zurück aufs Parkett! Denn: Tanzen ist ihre größte Leidenschaft. "Ich versuche mir als Motivation immer vorzustellen, wie ich einmal in meinem Leben ein schönes Latein-Tanzkleid anziehen und damit tanzen kann", sagte Shirin vor Kurzem in einem Interview.

Durch die anstrengende Zeit im "The Biggest Loser"-Lager kommt Shirin ihrer Traumzahl auf der Waage jede Woche ein Stückchen näher. "Mein Wunschgewicht sind 55 Kilogramm", verriet sie. Wie es für Shirin in der Sendung weitergeht, erfahrt ihr am Sonntag ab 17:45 Uhr auf Sat.1.

SAT.1 Shirin und Mareike Spaleck bei "The Biggest Loser"

Benedikt Müller/ Sat.1 Shirin, "The Biggest Loser"-Kandidatin

SAT.1 Shirin auf der Waage bei "The Biggest Loser"

