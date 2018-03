"Mister-Special" bei Take Me Out: In der RTL-Kuppelshow kämpften am Samstag drei Schönheitskönige um die Gunst von 30 Kandidatinnen – anschließend winkte ein Rendezvous mit einer der Damen. Einer der Hotties war für die Zuschauer kein Unbekannter: Marco Cerullo (29), "Mister Rheinland-Pfalz 2017", hatte vergangenes Jahr um das Herz von Bachelorette-Rosenlady Jessica Paszka (27) gebuhlt – leider vergebens. Dieses Mal hatte der Koblenzer mehr Glück. Sein Date mit der liebeshungrigen Single-Blondine Linda ließ sich nur mit einem Wort beschreiben: heiß!

Von den 30 Teilnehmerinnen wollten 13 Frauen eine Verabredung mit dem gut gebauten Bartträger. Von ihnen wählte Marco schließlich Linda für ein erstes Date aus. Und das war offenbar die richtige Entscheidung, denn bei ihrem Kennenlernen in einer Stretchlimo kamen sich die beiden immer näher. "Fühlt sich gut an und er riecht auch gut", schwärmte die Blondine. Auch der Ex-Bachelorette-Boy äußerte sich begeistert: "Bis jetzt bist du mir echt megasympathisch und ich find dich eigentlich megatoll … und sexy."

Trotz der geballten Anziehung kam es zu keinem Kuss zwischen den beiden Singles – und zwar aus einem guten Grund: "Ich war kurz davor sie zu küssen, aber dann habe ich mir gedacht, das wäre vielleicht too much. Wenn das Mama sieht", erklärte Marco nach der prickelnden Limofahrt. Es soll aber auf jeden Fall ein weiteres Date geben: Bei einem Candle-Light-Dinner wird das Herantasten für die zwei weitergehen.

RTL/ Frank Hempel Ralf Schmitz, "Take Me Out"-Moderator

Anzeige

Instagram/marcocerullo_official Marco Cerullo, Mister Rheinland-Pfalz

Anzeige

RTL / Frank Hempel Ralf Schmitz und einige Kandidatinnen von "Take Me Out"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de