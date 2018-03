Was für ein straffer Trainingsplan! In der vergangenen Let's Dance-Ausgabe konnte Judith Williams (45) zusammen mit ihrem Profi-Tanzpartner Erich Klann (30) mit einem langsamen Walzer überzeugen – starke 24 Punkte sammelten die beiden von der kritischen Jury um Joachim Llambi (53) ein! Doch die Moderatorin will ihre Leistung weiterhin steigern! Auf Facebook verrieten die zwei, was für ein Hardcore-Work-out in der nächsten Woche geplant ist: "Wir sind Sonntag in Hannover, fliegen dann nach London, Montag trainieren wir ab fünf Uhr morgens. Alles sehr wild!" Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.



