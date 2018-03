YouTuberin Tiny Tina ist nicht nur Dagi Bees (23) Cousine. Sie wird auch ihre Trauzeugin! Im Juni 2016 bekam YouTube-Queen Dagi einen Antrag von ihrem Liebsten Eugen Kazakov und in diesem Jahr soll endlich die große Hochzeit gefeiert werden. Promiflash traf Tina jetzt auf der Glow in Dortmund – und erfuhr von ihr aus erster Hand, warum die Junggesellinnenabschieds-Planung so stressig verlaufen war: "Nicht alle Freunde von Dagi sind ganz normale Arbeiter. Das sind ja unter anderem auch YouTube-Stars wie Paola Maria. Die haben natürlich auch einen vollen Terminkalender."



