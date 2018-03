Ein ärgerlicher Abend für Kathrin Menzinger (29)! Zwar kämpfte sich die Let's Dance-Profitänzerin mit ihrem Schützling Heiko Lochmann (18) in die nächste Runde, dabei musste das Duo aber eine vernichtende Wertung einstecken. Zu Unrecht, wie Kathrin schon in einem ersten Online-Statement betonte. Promiflash machte sie direkt nach der Sendung klar: Die Jury-Kritik steht nicht im Verhältnis zur Leistung, die Heiko gebracht hat!

Die gebürtige Wienerin findet es schade, dass Joachim Llambi (53), Motsi Mabuse (36) und Jorge Gonzalez (50) Heikos Cha-Cha-Cha so negativ bewerteten. Genau wie in der Kennenlernshow vergaben sie nur 12 Punkte für die Performance – und das, obwohl Kathrin den YouTuber geradezu bootcampmäßig getriezt hatte, um alle Fehler des vorherigen Auftritts auszumerzen. "Ich habe ihn jeden Tag gefoltert, bis die gestreckten Beine und die ausgestellten Füße da waren und das war da. Das wurde diesmal nicht gesehen. Die Beurteilung ist immer subjektiv, das ist das Problem", fasste sie ihren Ärger über die Jury-Bewertung zusammen.

Am Ende sei die Kritik aber immer ein Ansporn, unterstrich Kathrin abschließend. Ihr 18-jähriger Promi-Partner pflichtete ihr bei, machte den "Let's Dance"-Richtern aber auch eine klare Ansage: "Was ich mir für die nächste Woche wünsche, ist, dass die Kritik nicht persönlich auf mein Alter oder meinen Beruf zugeschneidert wird. Es wäre schön, wenn man vielleicht mal ein bisschen anders wahrgenommen wird, vor allem von der Jury", sagte Heiko, der bis zuletzt um seinen Platz in der zweiten Live-Show zittern musste.

Andreas Rentz / Getty Images Heiko Lochmann und Kathrin Menzinger mit der "Let's Dance"-Jury

Andreas Rentz / Getty Images Kathrin Menzinger und Heiko Lochmann, "Let's Dance"-Tanzpaar

Andreas Rentz / Getty Images Kathrin Menzinger & Heiko Lochmann bei der 1. "Let's Dance"-Show

