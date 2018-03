Vergangene Woche gab Victoria Swarovski (24) ihren Einstand als Let's Dance-Moderatorin. Ihr Debüt als Co-Host neben Daniel Hartwich (39) kam bei den Fans leider nicht so gut an. Umso gespannter waren alle diesen Freitag: Wie wird sich die 24-Jährige wohl schlagen? Die Antwort lautet: besser! Kein Wunder also, dass sich die Österreicherin nach der Sendung eine Belohnung gönnt: "So, meine Lieben, ich muss noch einmal sagen, wie toll das war. Ich bin jetzt gerade schon beim Bierchen trinken", erzählt sie in ihrer Instagram-Story, während sie ein kühles Blondes zischt.



