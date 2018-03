Geht er jetzt unter die Romantiker? Kay One ist als Rapper bekannt, der oft harte Texte schmettert und kein Blatt vor den Mund nimmt. In einem neuen Facebook-Video beweist der 33-Jährige jetzt aber, dass er auch ganz anders kann – zumindest auf den ersten Blick. In dem Clip ist der Musiker an einem Klavier sitzend zu sehen. Er kündigt an, einen Song für seinen anwesenden Kumpel zu spielen und lässt die Töne des Titanic-Hits "My Heart Will Go On" erklingen. Mädels sollten sich deshalb aber nicht direkt verlieben. Als die Kamera von seinem Kopf auf seine Hände schwenkt, ist zu sehen, dass nicht Kay One, sondern sein Freund die Tasten bedient.



