Auch frischgebackene Eltern brauchen eine Auszeit! Popstar Robin Thicke (41) und seine Freundin April Love Geary (23) haben vor einem knappen Monat ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen geheißen. Trotzdem tauchten sie jetzt ohne die kleine Mia in der Öffentlichkeit auf. Das strahlende Paar scheint das Feuer ihrer großen Liebe mit einem Date nur zu zweit am lodern zu halten.

Und diese Liebe spricht aus jedem Blick, den der Sänger seiner Liebsten zuwirft. Bei einem Spiel des Basketballteams Los Angeles Lakers sitzt das Paar in der ersten Reihe, achtet aber mehr aufeinander als auf das Spielfeld. Robin strahlt die Mutter seines zweiten Kindes an, bei deren Aussehen man nicht vermuten würde, dass sie erst vor wenigen Wochen einen neuen Erdenbürger zur Welt gebracht hat. Der Babyglow ist unübersehbar! Und von überschüssigen Kilos ist in der engen Lederleggings auch nichts zu sehen.

Der "Blurred Lines"-Interpret hat bereits einen Sohn aus erster Ehe mit Paula Patton (42). Der kleine Julian ist inzwischen sieben Jahre alt. Was denkt ihr? Sind Robin und April zu früh allein unterwegs? Stimmt ab!

Photographer Group / Splash News Robin Thicke und April Love Geary

WENN.com April Love Geary und Robin Thicke 2018 in Los Angeles

robinthicke / Instagram Robin Thicke im Urlaub mit seinem Sohn Julian

