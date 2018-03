Charlène von Monaco (40) und ihr Prinz Albert (60) können mittlerweile neun gemeinsame Jahre und zwei Kinder auf ihrer Beziehungsbilanz verbuchen. Kurz vor der großen Trauung im Juli 2011 überschattete allerdings ein böses Gerücht die Liebe des royalen Paares: Angeblich soll die Olympia-Siegerin kalte Füße bekommen und sogar einen "Fluchtversuch" unternommen haben. Jetzt – knapp sieben Jahre später – äußerte sich die Fürstin zum allerersten Mal zu den Spekulationen!

Ihr Statement gab Charlène allerdings in keinem Interview ab – sie kommentierte die Gerüchte in einem Buch, das anlässlich des 60. Geburtstags ihres Ehegatten erschien. Die französische Zeitung Le Parisien veröffentlichte nun einige Auszüge daraus. "Auf einmal gab es diese Gerüchte. Es wurde gesagt, dass ich versucht hätte wegzulaufen – wegzulaufen, aber wohin? Auf die andere Seite des Mondes?", witzelte die royale Schönheit.

Nach der Hochzeit verstummten schließlich auch die Gerüchte. Wohl auch, weil die sonst so kühl wirkende Ex-Profisportlerin während der prunkvollen Trauung Tränen der Freude vergoss. Was haltet ihr von dem humorvollen Statement der Fürstin? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

screenshot ZDF Albert II von Monaco und Charlène Wittstock während ihrer Hochzeit

Bertrand Langlois/AFP/Getty Images Charlène Wittstock bei den World Rugby Awards 2017 in Monaco

Valery Hache/AFP/Getty Images Charlène Wittstock und Albert II von Monaco im Januar 2018

