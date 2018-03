Auf den ersten Blick wirken sie vielleicht nicht wie die typischen besten Freundinnen in der Traumfabrik Hollywood, dennoch sind diese beiden Frauen freundschaftlich miteinander verbunden: Schauspielerin Jennifer Aniston (49) und Popsternchen Selena Gomez (25). Die Hollywood-Größen bilden trotz eines Altersunterschieds von 24 Jahren ein unschlagbares Team – die beiden Beautys haben einiges gemeinsam und beweisen: Wahre Freundschaft kennt keine Generationsgrenzen!

"Sie ist einfach so cool und süß und gibt mir viele mütterliche Ratschläge", schwärmte die "Wolves"-Interpretin jetzt gegenüber E! News und erklärte, wie ihre Freundschaft begann: "Nach einem Treffen, das durch unser Management initiiert wurde, hat Jen mich zu sich nach Hause eingeladen. Dort haben wir zusammen Pizza gebacken." Selena verriet, dass sie schon seit ihrem achten Lebensjahr ein großer Fan des Friends-Stars sei – bei ihrer allerersten Begegnung mit ihrem Idol auf dem Damenklo bei den "Women In Film Crystal and Lucy Awards" 2009 habe sie gehörig mit den Knie geschlackert und kein Wort herausbekommen. Dass die beiden später einmal Freundinnen werden würden, habe sie sich damals im Traum nicht ausmalen können.

Neben einem gemeinsame Management verbindet die beiden Damen noch einiges mehr. Jen gebe der 25-Jährigen hin und wieder Styling-Tipps – und in Sachen Liebe haben die beiden wohl ein offenes Ohr füreinander. Selena sorgt mit ihrer On-Off-Beziehung zu Frauenschwarm Justin Bieber (24) regelmäßig für Schlagzeilen. Auch bei ihrer 49-jährigen Freundin läuft es nicht immer rund: Erst kürzlich scheiterte ihre Ehe mit dem Filmemacher Justin Theroux (46).

Ari Perilstein/Getty Images for Cinelou Selena Gomez und Jennifer Aniston auf der "Cake"-Party

Anzeige

Matt Winkelmeyer/Getty Images for InStyle Selena Gomez im Oktober 2017 in Los Angeles

Anzeige

VALERIE MACON/AFP/Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de