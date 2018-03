Sie verlagert das Training mal eben ins Ausland! In der zweiten Episode von Let's Dance konnte Judith Williams (45) am vergangenen Freitag richtig abräumen: Mit Tanzpartner Erich Klann (30) fegte die Unternehmerin im Walzer über das Parkett und erkämpfte sich damit satte 24 Punkte der Jury. Damit die Wertung von Joachim Llambi (53) und Co. auch in den kommenden Wochen so prunkvoll ausfällt, trainieren die Brünette und der Profi jetzt fleißig – und zwar in London!

Ob die Luft der Metropole wohl Glück bringen wird? In ihrer Instagram-Story dokumentierte die Die Höhle der Löwen-Investorin jetzt die kleine Reise mit ihrem Lehrer: "London um 07:15 Uhr. Training mit Dr. Klann!", textet sie zu einem Selfie. Auch Erich ließ sich nicht lumpen – und postete ein cooles Bild der beiden mit der Überschrift: "Ab nach London!" Dazu verwendete der 30-Jährige den Hashtag ihres Teamnamens #YesJuKlann und sorgte damit für zahlreiche Likes und liebevolle Kommentare.

Judith und Erich sind jedoch nicht das einzige "Let's Dance"-Paar, das im Ausland für die perfekten Moves schwitzt: Auch Fernsehkoch Chakall und seine Partnerin Marta Arndt (28) proben laut eigener Aussage in Lissabon, weil der Küchenchef dort derzeit arbeitet.

Lukas Schulze / Getty Images Erich Klann und Judith Williams bei "Let's Dance"

Andreas Rentz/GettyImages Erich Klann und Judith Williams bei "Let's Dance" 2018

Andreas Rentz / Staff / Getty Images Chakall und Marta Arndt in der zweiten Folge von "Let's Dance"

