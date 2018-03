Topmodel Karlie Kloss (25) zählt seit Jahren zu den engsten Freundinnen von Pop-Ikone Taylor Swift (28). Sie gehen zusammen auf Partys oder posten coole Schnappschüsse in den sozialen Netzwerken. Doch vor wenigen Monaten sollen dunkle Wolken am Freundschaftshimmel aufgezogen sein. Die Hollywood-Beautys haben sich angeblich gestritten. Jetzt spricht das Model Klartext: Sind sie und Taylor wirklich keine beste Freundinnnen mehr?

An den Gerüchten ist absolut nichts dran! Nachdem das Model eines ihrer Instagram-Pics mit den Worten "swish swish" versah, die aus dem Song von TayTays Rivalin Nummer eins Katy Perry (33) stammen, war die Öffentlichkeit der festen Meinung, dass die "Delicate"-Interpretin und die Lauftsteg-Schönheit Beef miteinander haben! Im Interview mit der New York Times äußerte sich das Victoria's Secret-Model nun zu den Spekulationen. "Glaubt nicht alles, was ihr lest", lautete ihr simpler Kommentar. Die Sängerin und sie seien nach wie vor befreundet und hätten regelmäßig Kontakt – keine Spur von Zickereien oder Spannungen.

Die Fehde zwischen Taylor und Katy hat allerdings noch immer kein Ende. Das bewiesen die Sängerinnen erst vor Kurzem bei den MTV Video Music Awards. Die On-Off-Freundin von Orlando Bloom (41) moderierte die Veranstaltung. Doch als das neue Video der "Gorgeous"-Interpretin präsentiert wurde, verließ sie schlagartig die Bühne, ohne den besagten Clip anzukündigen.

ROBYN BECK/ Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige

Instagram / karliekloss Taylor Swift und Karlie Kloss

Anzeige

Rich Fury/Getty Images Katy Perry bei den MTV Video Music Awards in Inglewood, Kalifornien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de