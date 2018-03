Jorge Gonzalez (50), Motsi Mabuse (36) und Joachim Llambi (53) bilden seit sechs Jahren die Jury der RTL-Sendung Let's Dance. So lange hat es noch keine Juroren-Konstellation im deutschen Fernsehen miteinander ausgehalten. Aber warum klappt es zwischen den drei Profis wohl so gut? Joachim Llambi kennt das Rezept. "Das Erfolgsgeheimnis ist, dass wir uns alle leben lassen und nicht rechts und links die Ellenbogen ausfahren und sagen: Ich möchte dich nicht mehr in der Jury sehen'", erklärt der 53-Jährige im Promiflash-Interview. Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de