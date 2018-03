Wieder einmal zeigt sie viel Haut! In den letzten Monaten ist Heidi Klum (44) in eine wahre Nacktoffensive gegangen. Immer wieder zeigt sich das Supermodel megafreizügig und verrucht. Aktuell bezirzt Heidi ihre Social-Media-Follower mit einem sexy Clip. In dem Video tanzt die vierfache Mutter lasziv und ist dabei lediglich mit Dessous und heißen Overknee-Stiefeln bekleidet – inklusive freier Sicht auf ihre Pobacken. Doch nicht alle Fans sind begeistert von diesen prallen Aussichten.

Auf Facebook teilte Heidi den sexy Dancing-Clip, der binnen kürzester Zeit über 20.000 Mal aufgerufen wurde. Die Modelmama hat sichtlich Spaß an ihrer freizügigen Tanzeinlage. Den meisten Kommentatoren gefallen die Moves der 44-Jährigen offensichtlich auch ziemlich gut. Manch anderer Follower ist aber weniger angetan und wirft die Frage auf: Warum zeigt sich Heidi eigentlich immer wieder so nackig und lasziv? "Traurig, dass sich eine so tolle und erfolgreiche Frau immer wieder wie eine Teenie-B**** präsentieren muss" oder "Ich mochte dich früher, aber nun bist du nur noch peinlich" lauten nur zwei der kritischen Kommentare.

Die megaerfolgreiche GNTM-Macherin lässt das aber vermutlich kalt. Mit Kritikern ist Heidi schließlich schon immer professionell und selbstbewusst umgegangen. "Haben wir Frauen etwa ein Ablaufdatum? Können wir uns nicht weiterhin sexy fühlen?", fragte sie erst kürzlich energisch in der The Ellen DeGeneres Show.

Emma McIntyre/Getty Images for Lorraine Schwartz Heid Klum

Anzeige

Jason Kempin/Getty Images for EJAF Heidi Klum, Model

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum in Unterwäsche und High Heels

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de