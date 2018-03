Christian Polanc (39) gehört zu den begehrtesten Let's Dance-Profis überhaupt. In der vergangenen Staffel schaffte er es an der Seite von Nachwuchstänzerin Vanessa Mai (25) bis ins Finale, letztendlich musste sich das Pärchen gegen Ekaterina Leonova (30) und Gil Ofarim (35) geschlagen geben. In der neuen Staffel kämpft Chris wieder um den Sieg, dieses Mal mit GZSZ-Darstellerin Iris Mareike Steen (26). Und auch 2018 scheint ihm eine gute Platzierung sicher – sagenhafte sechs Male erreichte er immerhin bereits die Top 3. Dabei wäre der gebürtige Ingolstädter fast gar kein Tänzer geworden.

Im Interview mit Promiflash offenbarte er jetzt, wie holprig sein Start ins Business war: "Meine Mutter hat mich gezwungen, einen Tanzkurs zu machen. Das letzte, wo ich hingehen wollte, war ein Tanzkurs. Aber meine Mutter hat mich unter Androhung von Taschengeldentzug doch dazu überredet." Damals noch übergewichtig habe Klein-Chris nach langem Hin und Her den Schritt gewagt und Gefallen an den Bewegungen und den Auswirkungen auf sein Befinden gefunden. Zu Hause habe er tagelang vor dem Spiegel geübt: "Ich konnte innerhalb kürzester Zeit alle Figuren, die man in Tanzkursen lernen kann, war auf verschiedensten Tanzpartys." Mit Erfolg: Das Gewicht purzelte, kurz vor dem Abschlussball habe die Waage satte 10 Kilo weniger angezeigt.

Der Startschuss für Christians Karriere. "Es hat nicht lange gedauert, bis ich mich dazu entschieden habe, zum Turniertanz zu gehen. [...] Ich bin meiner Mama sehr dankbar." Bleibt abzuwarten, ob er auch seine Erfolgsgeschichte in der Tanzshow in diesem Jahr fortsetzen kann.

Andreas Rentz / Getty Images Christian Polanc und Iris Mareike Steen bei "Let's Dance"

Patrick Hoffmann/WENN.com Christian Polanc bei der Lambertz-Party

Lukas Schulze/Getty Images Christian Polanc bei "Let's Dance" 2017

