Was für ein putziger Name! Nach nur wenigen Monaten Beziehung zu Kameramann Andrew Glennon erwartet Amber Portwood (27) derzeit ihr zweites Kind – und freut sich wie verrückt auf ihren nächsten Nachwuchs. Die Teen Mom-Beauty verriet zudem schon im Dezember das Geschlecht ihres wachsenden Sprosses: Sie bekommt einen Jungen. Nun plauderte die Blondine auch noch aus, wie sie ihren kleinen Schatz nennen möchte: Es wird ein Mini-James – und der trägt sogar noch den Namen seines Papas!

Da dürfte sein Vater wohl vor Stolz platzen! In der Teen Mom OG After Show beantwortete das Reality-TV-Gesicht jetzt die Fragen ihrer Fans. Auf Nachfrage eines Bewunderers, wie ihr ungeborener Sohn denn heißen werde, entgegnete die werdende Zweifach-Mutter: "Sein Name wird James Andrew Glennon sein!" Sie erklärte weiter, sie würde ihren Sohnemann nach dem Vater ihres Liebsten benennen, der vor Jahren völlig unerwartet verstorben sei. Der zweite Vorname ihres Mini-Mannes käme ganz nach seinem Papa. "Es ist also Andrews Name und der Name seines Vaters zusammen!", erzählte Amber weiter.

Ob die 27-Jährige ihr zweites Baby wohl ebenfalls im Fernsehen zeigen wird? Die Amerikanerin hatte erst kürzlich harte Vorwürfe gegen ihren Heimatsender MTV erhoben: Ihrer Meinung nach habe die Show sie immer wieder als schlechte Mutter dargestellt – und das, obwohl sie auch während der Aufzeichnungen unter Depressionen gelitten hatte. "Ich bin durch die Hölle gegangen!", wetterte sie.

Instagram / realamberlportwood1__ Amber Portwood, "Teen Mom"-Star

Instagram / realamberlportwood1__ Andrew Glennon, Amber Portwood und ihre Tochter Leah Leann Shirley

WENN / Adriana M. Barraza Amber Portwood bei den MTV VMA Awards 2017

