Haben Gwen Stefani (48) und Blake Shelton (41) etwa schon den Bund fürs Leben geschlossen? Die beiden Musiker sind seit November 2015 offiziell in einer glücklichen Beziehung. Sie lernten sich ein Jahr zuvor als Coaches bei The Voice kennen und lieben. Zu diesem Zeitpunkt haben sowohl die No Doubt-Sängerin als auch der Country-Star beide gescheiterte Ehen hinter sich – wollen von einem erneuten ewigen Bündnis nichts wissen. Doch anscheinend haben die Liebenden ihre Meinung jetzt geändert: Gwen und Blake sollen nämlich heimlich geheiratet haben!

Das behaupten jetzt zumindest mehrere Medien. Wie The Inquisitr wissen will, soll das Paar bereits wenige Tage vor dem vergangenen Weihnachtsfest ernst gemacht haben – sie sollen in Gwens Garten in Kalifornien getraut worden sein! Lediglich 27 Gäste sollen bei der Zeremonie anwesend gewesen sein. Und die durften angeblich ein rauschendes Fest auf Country-Art genießen: Denn die vermeintlich Frischvermählten sollen den Anwesenden ein BBQ kredenzt und sie mit witzigen Square-Dance-Einlagen unterhalten haben.

Dieses hartnäckige Gerücht will ein Insider des Couples nun wieder zerstreuen. Denn dieser soll Entertainment Tonight berichtet haben, dass sich Gwen und Blake keinesfalls das Jawort gegeben haben: "Es gibt keinen Grund für die beiden, sich in die Ehe zu stürzen, also haben sie das auch nicht gemacht. Beide sind glücklich damit, wie ihre Beziehung momentan verläuft." Verheiratet oder nicht – was glaubt ihr? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / gwenstefani Blake Shelton und Gwen Stefani im Mai 2017

Kevin Winter/Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani bei den Billboard Music Awards 2016

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani auf einem Konzert in Kalifornien

