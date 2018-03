Das ist ihr selbstverständlich nicht entgangen! Vergangenes Jahr schaffte es Profiboxerin Susianna Kentikian (30) bei Let's Dance immerhin bis in Runde sechs. Beim Cast der diesjährigen Staffel wurde sie allerdings stutzig, wie sie Promiflash während eines Events der Peter Ustinov Stiftung in Hamburg verriet: "Ich finde es sehr schade, dieses Jahr gibt es keinen Sportler! Was ist denn da los?" Tatsächlich ist dies seit Beginn der Show das erste Mal der Fall – ob das vielleicht etwas mit Chancengleichheit zu tun hat?



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de