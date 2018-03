Für Reality-Sternchen Kylie Jenner (20) könnte es aktuell kaum besser laufen: Seit Februar sind sie und ihr Rapper-Freund Travis Scott (25) glückliche Eltern der kleiner Stormi und Gerüchten zufolge sollen bei dem Paar demnächst vielleicht sogar die Hochzeitsglocken läuten. In diesem Fall wäre es nicht verwunderlich, dass Kylie möglichst schnell ihre Schwangerpfunde verlieren möchte. Nur wenige Wochen nach der Geburt ihres Babygirls zeigt sich die 20-Jährige bereits mit ultra flachem Bauch und schmaler Taille. Wie sie das wohl geschafft hat? Jetzt verrät sie ihr Geheimnis.

Auf Instagram postete die Neumama ein Spiegel-Selfie, das sie sexy posierend im engen schwarzen Oberteil zeigt. Ihre Wespentaille wird kaum merklich von einem Bauchgürtel geziert, der der Schönheit offenbar von gutem Nutzen ist. Die Fans zeigen sich begeistert vom Bauch-weg-Pic der Beauty und lassen viele Herzchen und positive Kommentare, wie etwa "hübsch" und "du Schönheit", regnen. Unter ihren Followern befinden sich auch einige Mütter, denen Kylie Mut macht, den überschüssigen Kilo den Kampf anzusagen – bei anderen Bewunderern stößt die Mini-Taille jedoch auch auf Kritik, Kylies Hammerbody sei kein Maß der Dinge für eine frischgebackene Mama.

Kylie ist bei Weitem nicht die einzige in der Kardashian-Jenner-Familie, die sich den dezenten, schwarzen Taillentrainer um den Bauch schnallt. Auch die älteren Schwestern Khloe, Kim und Kourtney teilten in der Vergangenheit auf ihren Social-Media-Kanälen Abbildungen, die sie als glückliche Besitzerinnen des Gurtes outeten. Ob auch Khloe nach der Geburt von Kind Nummer eins wieder auf den Schlankmacher zurückgreifen wird? Die 33-Jährige ist schließlich immer bemüht, ihren kurvigen Body in Topform zu halten.

Snapchat / Kylie Jenner Stormi Webster, die Tochter von Kylie Jenner

Kylie Jenner Kylie Jenner, Reality-Star

Getty Images / Ethan Miller Khloe, Kim und Kourtney Kardashian bei Kims Geburtstagsparty 2013

