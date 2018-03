Hat sie etwa auch während der Schwangerschaft nachgeholfen? In der Regel sind besonders die Damen des Kardashian-Jenner-Klans dafür bekannt, in Sachen Beauty gerne die Hilfe eines Schönheitschirurgen einzuholen. Ein bisschen mehr Po, vollere Lippen oder eine straffe Stirn – keine Besonderheit bei Kim (37), Kourtney (38) und Co. Bald-Mama Khloe Kardashian (33) zeigt sich jetzt ein weiteres Mal mit einer XXL-Schnute – aber hat sie sich wirklich ihr volles Mundwerk aufspritzen lassen, obwohl sie schon bald ihr erstes Kind bekommt?

Ihre Fans sind entsetzt! Auf Snapchat und Instagram postete die Unternehmerin nun gleich zwei neue Selfies – und auf denen sehen die sowieso schon üppigen Lippen der 33-Jährigen jetzt noch praller aus! Das fiel auch ihren Followern sofort auf: "Ich kann es kaum abwarten, bis diese aufgepufften Lippen wieder verschwinden. Verdammt, du bist auch cool ohne sie aufzupumpen!" und "Es ist eine Schande, wie verformt deine Lippen sind. Du warst so wunderschön vorher", nörgeln die Bewunderer der Blondine.

Mit ihrem Mega-Schmollmund ähnelt Khloe zudem besonders einer ihrer berühmten Schwestern – und auch die stand zuletzt in harter Aufspritz-Kritik: "Ich dachte echt, du wärst Kylie", heißt es in zahlreichen Kommentaren. Erst vor wenigen Tagen hatte es hartnäckige Gerüchte gegeben, die junge Mutter habe sich nur kurz nach der Geburt ihrer Tochter Stormi Webster wieder ihre Knutschwerkzeuge auffüllen lassen. Glaubt ihr, dass Khloe jetzt ebenfalls beim Beauty-Doc war? Stimmt in der Umfrage darüber ab.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian im Februar 2018

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, Reality-TV-Gesicht

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

