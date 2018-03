Mit dem Lied der Ex zum Netz-Hit! Es ist schon eine Weile her, dass Taylor Swift (28) und Harry Styles (24) als Traumpärchen galten. Schon im Januar 2013 war nach knapp drei Monaten Beziehungen alles aus zwischen den zwei Popprofis. Jetzt sorgte Harry bei einem seiner Konzerte in Dänemark für einen kleinen Throwback-Moment beim Publikum: Der One Direction-Star stimmte einen Song seiner Verflossenen an!

Dieses Ständchen wird Fan-Girl Thea wohl nicht so schnell vergessen: Die Besucherin feierte am Montag bei Harrys Auftritt ihren Geburtstag. Grund genug für den "Sign of the Times"-Interpreten dem Mädchen höchstpersönlich zu gratulieren. Weil Thea ausgerechnet 22 Jahre alt wurde, konnte Harry wohl einfach nicht anders, als kurzerhand Taylors Hit "22" anzustimmen. Nicht nur für das Geburtstagskind ein besonderer Moment – auch die eingefleischten Anhänger auf Twitter waren vollkommen aus dem Häuschen. "Harry Styles sang heute Abend beinahe '22', gib ihm bitte ein VIP-Paket", schrieb ein User in Anspielung auf Taylors anstehende Tour.

Ob unfreiwilliger Reflex oder geplante Anspielung – ein Liebescomeback wird bei dem einstigen Dreamcouple wohl nicht mehr zustande kommen. Schließlich ist TayTay superhappy mit Boyfriend Joe Alwyn (27) – und auch Mädchenschwarm Harry soll gerade zarte Bande knüpfen: mit Topmodel Camille Rowe (28).

Splash News Taylor Swift und Harry Styles als Paar 2012

Francois lo Presti / Getty Images Harry Styles bei der "Dunkirk"-Premiere in Frankreich

Scott Barbour/ Getty Images Harry Styles bei den "ARIA Awards" in Sydney

