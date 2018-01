Mit Beginn seiner One Direction-Karriere entwickelte sich Harry langsam, aber sicher zum Frauenschwarm. Um eine weibliche Begleitung war der Sänger also nie verlegen und Camille ist bereits sein viertes VS-Model. Doch so lange wie mit ihr hat bisher keine von Harrys Romanzen gedauert. Der 23-Jährige wagte nun auch einen großen Schritt und nahm seine Liebste mit zu seiner Family. Ein Insider berichtete dem Boulevardblatt The Sun: "Camille hat sich mit seiner Schwester Gemma und seiner besten Freundin Lou Teasdale angefreundet und das ist für Harry sehr wichtig."