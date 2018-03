Hat Bastian Yotta (41) seine neue Traumfrau gefunden? Nach der gescheiterten Beziehung zu Reality-Sternchen Natalia Osada (27), in die er sich in der TV-Sendung Adam sucht Eva - Promis im Paradies verliebte, gestand der Selfmade-Millionär kürzlich: Seine neue Freundin hatte ihn betrogen. Nun scheint er aber wieder sein Glück gefunden zu haben. Er postete ein Pic beim Händchenhalten und nun könnten neue Aufnahmen die Identität der Dame verraten haben.

Bei Snapchat zeigte sich Mr. Yotta jetzt bei einem Date mit einer Unbekannten in einem gelben Kleid. Die gleichen Fotos und Videos finden sich auch auf dem Profil von Instagram-Star Bri Teresi. Ist sie also seine neue Freundin? Eine gute Zeit beim Dinner schienen die beiden jedenfalls zu haben. Und in üblicher Yotta-Manier war auch die Blondine in ein sehr freizügiges Dress gehüllt.

Bri ist in den USA im Übrigen keine Unbekannte. Die 23-Jährige gilt als Fitness-Guru im Netz und machte sich auch als Model bereist einen Namen. So wurde sie für große Magazine wie GQ und Maxim abgelichtet.

Snapchat / briteresi Bri Teresi unterwegs zum Date mit Bastian Yotta

Snapchat / yotta-life Bri Teresi beim Date mit Bastian Yotta

Snapchat / yotta-life Bastian Yotta und eine unbekannte Blondine im Auto

Splash News Bri Teresi bei einem Fotoshooting in Malibu 2017



