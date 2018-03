Hat er schon eine Neue? Justin Bieber (24) soll an dem Liebes-Wirrwarr mit Selena Gomez (25) ja ordentlich zu knabbern haben. Kaum hatten sich die beiden Popstars versöhnt, ist die Zweisamkeit wohl auch schon wieder vorbei. Und während Sel sich im Australienurlaub vergnügt, soll ihr Ex unter der Trennung ganz schön leiden. Aber damit ist jetzt offenbar Schluss: Justin war mit einer unbekannten Blondine unterwegs!

Ist der Sänger etwa so schnell über die 25-Jährige hinweg? Oder will er Sel nur eifersüchtig machen? Noch vor einer Woche soll der Biebs seiner Liebsten hinterhergeweint haben. Jetzt kam er seiner schönen Begleitung bei einem Konzert von Craig David (36) schon verdächtig nah. In sichtlich ausgelassener Stimmung haben die beiden eng getanzt und der Mädchenschwarm legte sogar den Arm um seine mysteriöse Freundin, wie das US-Magazin Entertainment Tonight berichtet. Die unbekannte Schönheit soll die Veranstaltung nicht nur gemeinsam mit dem gebürtigen Kanadier verlassen, sondern auch noch die Nacht bei ihm verbracht haben.

Bereits am vergangenen Wochenende soll Justin mit einer neuen Frau an seiner Seite gesehen worden sein. Ob es sich dabei um dieselbe Begleiterin handelt, ist aber nicht klar.

Jason Merritt/TERM / Staff Selena Gomez und Justin Bieber bei den AMAS 2011

T.Maidana / Splash News Justin Biebers Konzert-Begleitung

Digital Focus / Splash News Justin Bieber bei einem Event von Saint Laurent

