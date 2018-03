Nach zwei Jahren Beziehung sind Ex-One Direction-Hottie Zayn Malik (25) und Topmodel Gigi Hadid (22) kein Paar mehr. Die 22-Jährige schien die Trennung zunächst gut zu verkraften: Bei ihrer Ankunft in New York Ende vergangene Woche hatte die Blondine sogar ein Lächeln für die Paparazzi übrig. Doch die neuesten Schnappschüsse des Laufsteg-Engels geben Anlass zur Sorge: Gigi wirkt müde und blass, sie versteckt sich hinter einer großen Sonnenbrille und läuft vermummt durch den Big Apple.



