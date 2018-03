Sie konzentriert sich auf ihre Arbeit! Vor knapp einer Woche wurde bekannt, dass Sänger Zayn Malik (25) und Topmodel Gigi Hadid (22) nach zwei gemeinsamen Jahren getrennte Wege gehen. Immer wieder spekulierten die Fans darüber, dass es zwischen dem Pärchen kriselte – am 13. März verkündeten die zwei dann ihr Liebesaus. Trübsal scheint die Beauty deshalb aber nicht zu blasen. Bei einem Fotoshooting zeigte sie sich jetzt superhappy!

Eine Trennung ist für niemanden einfach! Doch Gigi und Zayn scheinen tatsächlich im Guten auseinandergegangen zu sein. Auf ihren Social-Media-Kanälen fanden die einstigen Turteltauben ausschließlich positive Worte füreinander. Sie wollen sich auch nach der gescheiterten Beziehung gegenseitig unterstützen und versuchen, Freunde zu bleiben. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb das Victoria's Secret-Model bei einem Job im New Yorker Bezirk Brooklyn ein süßes Lächeln auf den Lippen hatte. Auf einem Balkon posiert die Schwester von Bella Hadid (21) trotz eisiger Temperaturen total ausgelassen – keine Spur von Liebeskummer!

Und auch ihr Exfreund Zayn scheint sich mittlerweile wieder gefangen zu haben. Nachdem der Ex-One Direction-Star sich kürzlich noch qualmend und rotzend auf dem Grundstück seiner Villa in Miami präsentierte, konzentriert er sich nun wohl wieder auf seine Musik und soll zurzeit die Musikvideos zu seinem zweiten Soloalbum drehen.

Will Alexander/WENN Zayn Malik und Gigi Hadid in London

Anzeige

Splash News Gigi Hadid

Anzeige

AM/Splashnews Zayn Malik in Miami

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de