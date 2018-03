Sie genießen ihre Zweisamkeit! Blake Lively (30) und Ryan Reynolds (41) sind eines der Vorzeigepärchen in Hollywood. Die Schauspieler lernten sich 2010 während der Dreharbeiten zu ihrem gemeinsamen Film "Green Latern" kennen und lieben. Danach fackelten sie nicht lange und gaben sich schon wenige Monate später im kleinen Kreis das Jawort. Ihre Töchter James (3) und Ines (1) machten das Familienglück dann perfekt. Dass die zwei nach sieben gemeinsamen Jahren noch immer superglücklich sind, zeigen die neuesten Bilder!

Nach einem Kinobesuch spazierten Blake und Ryan kürzlich durch New York und bewiesen, wie verliebt sie sind. Die Schnappschüsse der Paparazzi zeigen das Paar Händchen haltend und zumindest die zweifache Mama kommt aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Die beiden schienen ihre vermutlich seltener gewordene Zeit als Mann und Frau in vollen Zügen zu genießen. Dafür haben sie sich auch mächtig in Schale geworfen. Der Gossip Girl-Star bezaubert in einem wunderschönen Karokleid und ihr Gatte trägt einen perfekt sitzenden grauen Anzug.

Dass solche romantischen und kinderfreien Dates echten Seltenheitswert haben, ist selbstverständlich. Schließlich sind die Leinwandstars neben ihrer kleinen Familie auch beruflich total eingespannt. Trotzdem versuchen sie, sich trotz all des Trubels immer wieder Zeit füreinander zu nehmen.

Getty Images / MARK RALSTON Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Kindern am Hollywood Walk of Fame

Elder Ordonez / Splash News Blake Lively und Ryan Reynolds in New York City

Dimitrios Kambouris/Getty Images for TIME Blake Lively und Ryan Reynolds in New York City

