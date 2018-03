Er nimmt sich eine Auszeit! Matthias Schweighöfer (37) ist einer der gefragtesten deutschen Schauspieler. Neben Kinohits wie "Hot Dogs" oder "Der geilste Tag", ist der Blondschopf derzeit an der Seite von Jella Haase (25) in "Vielmachglas" zusehen. Noch bis vor Kurzem drehte er die zweite Staffel zu "You are Wanted". Doch nun gönnt er sich eine Pause – Matthias will sich mehr Zeit für die Familie nehmen!

Der gebürtige Anklamer war zuletzt wegen der Dreharbeiten zu seinem erfolgreichen Amazone Prime Video-Format ziemlich eingespannt. Von seiner Familie hatte er in dieser Phase nichts. "Die Serie ist nun abgedreht und ich habe wieder mehr frei und Zeit für meine Kinder”, erzählt der 37-Jährige gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Doch vor seiner bevorstehenden Ruhephase graut es dem zweifachen Vater und kleinen Workaholic gar nicht: "Ich sitze auch noch nach fünf, sechs Wochen ruhig da und werde nicht nervös."

Wann Matthias aber wieder etwas drehen möchte, ließ er sich noch offen. Ab Mai 2018 können Fans den Wahlberliner in der neuen Staffel von "You are Wanted" jedoch noch anschmachten. Hier übernimmt der Schauspieler wieder die Hauptrolle.

Matthias Schweighöfer bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2016

Matthias Schweighöfer, Schauspieler

Matthias Schweighöfer, Schauspieler

