Auch er bleibt seinem Pre-Baby-Lifestyle treu! Seit Februar sind Kylie Jenner (20) und Rapper Travis Scott (25) Eltern einer gemeinsamen Tochter. Wer aber damit gerechnet hat, dass Zuckerschnute Stormi Webster dem Leben der partylustigen Stars ein bilderbuchreifes Familien-Make-Over verpassen würde, liegt meilenweit daneben: Neu-Mama Kylie machte bereits mit BFF Jordyn Woods (20) und Schwester Kendall (22) wieder die Nächte unsicher – und jetzt legt auch Daddy Travis nach!

Wie der Musiker in seiner Instagram-Story zeigt, führte ihn sein babyfreier Tag nicht in einen Club, sondern zum Tätowierer seines Vertrauens. Auf mehreren Schnappschüssen präsentiert Travis ein neues Tattoo – und diesmal hat er die Körperkunst mitten in sein Gesicht platzieren lassen – erneut: Das kleine aber feine Wörtchen "Frei" ziert nun seine Wangenknochen. Was wohl hinter der Ansage auf Augenhöhe steckt?

Wie man den Rapper kennt, könnte das Motiv auch einer Laune entsprungen sein: Immerhin ließen sich Ky und er zu Beginn ihrer Beziehung spontan zwei identische Schmetterlingstattoos verpassen, um ihre Liebe zu zeigen.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Jordyn Woods

Xavier Collin / IPA / Splash News Travis Scott beim iHeartRadio Music Festival 2017

Snapchat/scottxx / Snapchat/KylizzleMyNizzl Travis Scott und Kylie Jenner mit ihren Partner-Tattoos

