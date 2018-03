Daniel Hartwich (39) hat keine Chance – dieser Mann brachte Tina Ruland (51) bei Let's Dance zum Lachen! In der vergangenen Woche war für die Schauspielerin Sporttasche packen angesagt: Nach zwei Tänzen musste die Blondine das Showparkett räumen. Trotz ihrer Niederlage erinnert sich die 51-Jährige gerne an die TV-Zeit zurück – eine Frage ihres Tanzpartners Vadim Garbuzov (30) wird Tina dabei wohl nie vergessen: "Er sagte: 'So und wie ist es? Kannst du einen Spagat?’ Und ich habe so einen Lachanfall bekommen, weil das für mich so war: ‘Hallo? Nein, ich kann keinen Spagat’", witzelt sie jetzt im Promiflash-Interview.



