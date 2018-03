Wer schnappt sich den heiß begehrten Titel "Dancing Star 2018"? Seit dem 9. März heißt es auf dem TV-Bildschirm wieder: Let's Dance! Mittlerweile wirbeln aber nur noch 13 Prominente über das Tanzparkett: Tina Ruland (51) bekam am vergangenen Freitag die wenigsten Punkte und musste die Show verlassen. Im Promiflash-Interview plauderte die Schauspielerin jetzt aus, welche Tanz-Schönheit für sie die besten Chancen auf den Sieg hat!

"Ich glaube, Barbara Meier ist sehr ambitioniert und sie bringt natürlich perfekte Voraussetzungen mit", sagte Tina im Promiflash-Gespräch. Denn die Ex-Germany's next Topmodel-Siegerin habe nicht nur enormen Ehrgeiz, sondern auch großes Talent. "Ich finde, sie hat auch so eine eigene Grazie, die sie mitbringt. Sie hat natürlich auch ein tolles Körpergefühl und eine tolle Körperhaltung", schwärmte der "Manta, Manta"-Star. Aber auch die Lochi-Twins, Heiko (18) und Roman (18), seien wegen ihrer Mega-Fan-Base nicht zu unterschätzen.

Nicht nur Tina lobt das Model in den höchsten Tönen – auch der Tanz-Profi an Barbaras Seite ist begeistert von ihr. "Ich mag, wie sie momentan ist. Sie macht einen Superjob und trainiert fleißig. Das zeigt auch ihre Leistung. Ich hoffe, dass es so bleibt", erklärte Sergiu Luca (35) gegenüber Promiflash.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Arya Shirazi Barbara Meier, Teilnehmerin der elften "Let's Dance"-Staffel

Anzeige

Patrick Hoffmann / WENN.com Tina Ruland, "Let's Dance"-Kandidatin 2018

Anzeige

Andreas Rentz / Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca, "Let's Dance"-Tanzpaar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de