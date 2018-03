Eigentlich müsste sie aktuell megahappy sein! Im August 2017 wurde Nadine Zucker (33) zum ersten Mal Mama. Seitdem dreht sich im Leben der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin und ihrem Ehemann Patrick alles um den gemeinsamen Sohn Tayler Jerome. Doch nun scheint die 33-Jährige auch ihre Karriere wieder in Angriff nehmen zu wollen. Dieser Neustart löst aber keine Freude in der Neumama aus – ganz im Gegenteil!

Auf Facebook zeigt sich die sonst so lebensfrohe Nadine ungewohnt ernst. "Ich mache mich gerade fertig fürs Casting. Ich bin echt nachdenklich und habe ein bisschen Schiss. Heute geht es dabei sehr tief in mein Innerstes und an die wunden Punkte meines Lebens. Drückt mir die Daumen, dass ich nicht nur am Rumheulen bin", erklärt das Frisurenchamäleon seine betrübte Stimmung. Welches Jobangebot Nadine dermaßen verunsichert, möchte der TV-Star seinen Fans allerdings nicht verraten.

Nadines "Berlin - Tag & Nacht"-Aus kam 2012 völlig unerwartet für die Laiendarstellerin. Die Produzenten schrieben sie ohne Absprache aus dem Drehbuch. Schon damals verriet die 33-Jährige, dass sie auch in Zukunft gerne wieder in einer Serie mitspielen würde.

Sonstige Patrick und Nadine Zucker mit Baby Tayler Jerome

Anzeige

Nadine Zucker/Facebook Nadine Zucker

Anzeige

Sonstige Nadine und Patrick Zucker mit ihrem Sohn Tayler Jerome

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de