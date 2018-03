Damit steigt die Spannung bei den Fans noch viel mehr! Aktuell wird an einer achten Staffel der beliebten Gruselserie American Horror Story gearbeitet. Bisher ist zwar noch nicht klar, ab wann die neuen Folgen zu sehen sein werden, doch zumindest die Hauptdarsteller stehen mittlerweile fest. Das Horrorformat ist dafür bekannt, dass einige Schauspieler immer wieder in neuen Rollen in der Serie auftauchen – und so werden die Zuschauer auch in den folgenden Episoden auf drei bekannte Gesichter stoßen!

Seit der ersten Staffel zählen Sarah Paulson (43) und Evan Peters (31) zum festen Hauptcast des Gruselformats und sind daher auch in der achten Staffel wieder mit von der Partie. Doch in "American Horror Story: Radioactive" wird noch eine weitere Schauspielerin ihr Horrorcomeback feiern: "Kathy Bates und Sarah Paulson bekommen jede Menge großartige Sachen zu tun. Mit Evan Peters sind diese drei die Hauptdarsteller dieses Jahres", verriet Serienschöpfer Ryan Murphy in einem Interview mit Entertainment Weekly. Kathy (69) spielte bereits in vier Staffeln der Erfolgsserie mit, pausierte zuletzt jedoch.

Weitere Details ließ sich Ryan Murphy noch nicht entlocken. Die Fantheorie, dass die achte Staffel in der Zukunft spielen soll, konnte er allerdings nicht dementieren: "Ich habe von dem Gerücht gehört: Es ist eine interessante Idee", machte er zumindest ein paar kryptische Andeutungen.

